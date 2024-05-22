Запад испугался российских ЗРК С-500

Самое сложное оружие Запада, поставленное ВСУ, не выстоит перед новым российским зенитно-ракетным комплексом С-500. На это обратили внимание авторы The National Interest .

В статье заметили, что после включения системы С-500 «Прометей» в арсенал ВС России велик риск изменения хода конфликта — российская сторона получит заметное преимущество.

По мнению авторов материала, новая система ПВО России не только способна уничтожать самолеты новейшего поколения, но и может нанести удар по расположенным на низкой орбите спутникам.

В Минобороны отмечали, что в 2024 году у российской армии появятся первые образцы ЗРК С-500. Вооружение представят в двух модификациях. Кроме того, ВС РФ получат С-400, С300В4, «Бук-М3», «Тор-М2У» и РЛС нового поколения, напомнил телеканал «Звезда».