«Путин насладится». На Западе рассказали, что ждет F-16 на Украине

Sky News: F-16 на Украине столкнутся с российскими системами С-300 и С-400

Истребители F-16 не смогут перевернуть ситуацию на поле боя на Украине, а российские системы С-300 и С-400 справятся с ними. Об этом сообщило издание Sky News .

«Вероятно, президент Владимир Путин насладится видом уничтожаемых F-16 из стран НАТО. Это то, чего Россия никогда не делала прежде», — подчеркнул автор статьи.

Он не исключил, что Россия попытается не дать истребителям даже подняться в небо и уничтожит их еще на аэродромах.

Кроме того, по словам американского эксперта Федерико Борсари, F-16 могут угрожать и российские истребители, такие как Су-35, способные отслеживать до восьми целей одновременно.

Ранее агентство Bloomberg назвало неожиданную причину, по которой поставка истребителей на Украину задержалась.