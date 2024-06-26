Сакс: сняв запрет для подрядчиков, США приблизятся к отправке войск на Украину

Сняв запрет на размещение американских военных подрядчиков на Украине, США еще на шаг приблизится к отправке своих войск туда. Таким мнением в соцсети X поделился миллиардер Дэвид Сакс.

«На шаг ближе к отправке [на Украину] американских солдат, которую следует ожидать во второй срок Байдена», — подчеркнул он.

Так Сакс отреагировал на новости в СМИ о том, что Белый дом уже работает над снятием запрета на размещение военных подрядчиков на Украине. Решение пока не принималось.

По мнению члена Комитета Совета Федерации по международным делам Сергея Цекова, США боятся прямого столкновения с Россией и не желают пересекать красные линии. При этом он обратил внимание на то, что атака на Севастополь осуществлялась с помощью американских ракет.

Если прямое боестолкновение с США все же случится, российская армия благодаря опыту СВО быстро разобьет американскую технику, предрекал подполковник в отставке Дэниел Дэвис.