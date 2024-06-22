«Уничтожат не глядя». В США раскрыли сценарий большой войны с Россией
Дэвис: опыт СВО поможет России уничтожить технику США в случае большой войны
Российская армия разобьет американскую технику в случае большой войны с США. У России есть опыт благодаря спецоперации на Украине, заявил американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала.
Он напомнил, что в свое время власти США передали часть техники российским специалистам на исследование.
«Теперь они знают слабые места американской техники и как уничтожить ее не глядя», — отметил Дэвис.
В случае боестолкновения с Россией американские военные сразу попадут в невыгодное положение и их ждет поражение.
Кандидат в президенты США Дональд Трамп ранее предупредил, что напряженная ситуация на Украине и разрешение атаковать западным оружием Россию могут спровоцировать третью мировую войну.
Также он раскритиковал американского лидера Джо Байдена за бездействие.