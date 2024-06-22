«Уничтожат не глядя». В США раскрыли сценарий большой войны с Россией

Дэвис: опыт СВО поможет России уничтожить технику США в случае большой войны

U.S. Department of Defense
Фото: U.S. Department of Defense

Российская армия разобьет американскую технику в случае большой войны с США. У России есть опыт благодаря спецоперации на Украине, заявил американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала.

Он напомнил, что в свое время власти США передали часть техники российским специалистам на исследование.

«Теперь они знают слабые места американской техники и как уничтожить ее не глядя», — отметил Дэвис.

В случае боестолкновения с Россией американские военные сразу попадут в невыгодное положение и их ждет поражение.

Кандидат в президенты США Дональд Трамп ранее предупредил, что напряженная ситуация на Украине и разрешение атаковать западным оружием Россию могут спровоцировать третью мировую войну.

Также он раскритиковал американского лидера Джо Байдена за бездействие.

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