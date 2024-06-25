Сенатор Цеков: США боятся прямого военного столкновения с Россией

Слова пресс-секретаря Пентагона Патрика Райдера о том, что США не хотят гибели гражданского населения России, нельзя назвать пустыми. Страна боится прямого военного столкновения с РФ, рассказал член Комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков, сообщил «Ридус».

По словам сенатора, американские власти не хотят переходить определенные красные линии, поскольку столкновение с Россией им не нужно. Однако удар по Севастополю наносился с помощью ракет производства США. Это возможно только при участии американских военнослужащих.

Цеков отметил, что в данной ситуации США очень обеспокоены.