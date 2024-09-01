США поставили под сомнение версию о крушении F-16 из-за украинской ПВО

NYT: военные США не поверили в версию о крушении F-16 от дружественного огня

Дружественный огонь не мог стать причиной крушения полученного Украиной истребителя F-16. Таким мнением с журналистами газеты The New York Times поделились два высокопоставленных военных чиновника США.

Собеседники издания пояснили, что больше склоняются к версии о технической неисправности воздушного судна или допущенной летчиком ошибке. Они подчеркнули, что сейчас расследованием крушения занимается группа следователей, куда также вошли представители американских ведомств.

Истребитель F-16 потерпел крушение в минувший понедельник, 26 августа, во время отражения ракетной атаки. Управлял самолетом украинский летчик Алексей Месь. Генштаб Украины объявил, что в ходе боев офицер перестал выходить на связь. После выяснилось, что самолет упал.

Версию о том, что истребитель сбили средства противовоздушной обороны, а именно американский зенитно-ракетный комплекс Patriot, выдвинула депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.

Она подчеркнула, что это третий случай, когда украинские летчики стали жертвами дружественного огня, но командование никаких расследований по крушениям не проводило.

Президент Украины Владимир Зеленский сразу после падения F-16 снял с должности командующего воздушными силами страны Николая Олещука. Освободившийся пост временно передали генерал-лейтенанту Анатолию Кривоножко.