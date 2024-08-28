США пообещали защитить Израиль при атаке Ирана

США будут защищать Израиль, если Иран нанесет удар по еврейскому государству. Об этом сообщил 12-й канал израильского телевидения со ссылкой на официального представителя Белого дома Джона Кирби.

«Мы считаем, что Иран все еще готов нанести удар по Израилю… поэтому мы продолжаем находиться в состоянии повышенной готовности в регионе», — сказал он.

По словам Кирби, США отправили Ирану послание с призывом не делать этого, а также еще раз предупредили о возможной защите Израиля.

Ранее газета The Times of Israel сообщила, что американское руководство отправило военных на Ближний Восток. Это произошло на фоне риска удара Ирана по Израилю.

По мнению востоковеда Турала Керимова, Израиль и США не знают, как реагировать на действия иранских властей. Он подчеркнул, что в Иране принимают решения с давно просчитанной политикой.