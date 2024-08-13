Востоковед Керимов: США и Израиль не знают, как реагировать на паузу Ирана
После убийства в Тегеране лидера палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании Иран анонсировал ответный удар. Сейчас страна умело держит паузу, и это заставляет США и Израиль нервничать, сообщил востоковед Турал Керимов в эфире радио Sputnik.
По его словам, американцы и израильтяне впервые просто не знают, чего ожидать и как реагировать. При этом сейчас властям США, как это ни парадоксально, удобнее коммуницировать и договариваться о чем-то с Ираном, нежели с Израилем.
Керимов отметил, что свои решения Иран принимает не сиюминутно, а в соответствии с давно просчитанной политикой и стратегическим мышлением.