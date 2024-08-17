Белый дом подготовился к «любой непредвиденной ситуации» из-за риска удара Ирана

Американское руководство перебросило военных на Ближний Восток в связи с риском удара Ирана по Израилю. Об этом сообщила газета The Times of Israel .

Высокопоставленный чиновник администрации президента США Джо Байдена рассказал изданию, что страна подготовилась к «любой возможной непредвиденной ситуации». Белый дом скоординировал план действий с Францией и Великобританией, добавил он.

Чиновник отметил, что США сделают все возможное, чтобы защитить Израиль от ударов со стороны Ирана. Он также добавил, что американская сторона провела на Ближнем Востоке активную дипломатическую деятельность. По его словам, Иран заявил о своем желании урегулировать ситуацию в регионе.

Ранее востоковед Турал Керимов предположил, что Израиль и США не знают, как реагировать на действия иранского руководства. Он подчеркнул, что Иран принимает решения с давно просчитанной политикой и стратегическим мышлением. Также эксперт указал, что Белому дому удобнее договариваться с иранскими властями, а не с Израилем.