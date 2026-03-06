США подбили иранский «дрононосец»
Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) объявило об атаке на иранский авианосец, который использовали для запуска боевых дронов. На опубликованных военными кадрах видно, что корабль поразили с воздуха.
«Американские войска продолжают миссию по уничтожению иранского военно-морского флота», — заявили в CENTCOM.
На корабле продолжается пожар. Других подробностей о последствиях атаки пока нет.
Иранские власти пока не прокомментировали сообщение о повреждении «дрононосца».
Ранее американские следователи заподозрили, что удар по начальной школе на юге Ирана нанес Пентагон. В результате атаки погибли более 170 школьниц, пострадали 14 учителей. Министр обороны Пит Хегсет заявил, что США больше не будут выполнять «политкорректные правила ведения войны» в ситуации с Ираном.