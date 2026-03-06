США подбили иранский «дрононосец»

Iranian Army Office/Keystone Press Agency
Фото: Iranian Army Office/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) объявило об атаке на иранский авианосец, который использовали для запуска боевых дронов. На опубликованных военными кадрах видно, что корабль поразили с воздуха.

«Американские войска продолжают миссию по уничтожению иранского военно-морского флота», — заявили в CENTCOM.

На корабле продолжается пожар. Других подробностей о последствиях атаки пока нет.

Иранские власти пока не прокомментировали сообщение о повреждении «дрононосца».

Ранее американские следователи заподозрили, что удар по начальной школе на юге Ирана нанес Пентагон. В результате атаки погибли более 170 школьниц, пострадали 14 учителей. Министр обороны Пит Хегсет заявил, что США больше не будут выполнять «политкорректные правила ведения войны» в ситуации с Ираном.

