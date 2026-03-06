США больше не будут выполнять «политкорректные правила ведения войны» в ситуации с Ираном. Об этом заявил глава Пентагона Пит Хегсет, его процитировал канал Sky News .

«Глупые политкорректные войны прошлого были полной противоположностью тому, что мы делаем здесь. У них были размытые цели и ограничительные, минималистские правила применения силы. Больше такого не будет», — сказал он.

По словам Хегсета, американские военные будут задействовать полномочия по максимуму. До этого политкорректные правила ограничивали их действия.

Видимо, исходя из новых установок с отказом от «политкорректности» американские войска атаковали школу для девочек «Шаджаре Тайебе». Это произошло в самом начале совместной военной операции США и Израиля против Ирана. В результате удара в учреждении погибли более 170 школьниц. Также пострадали 14 учителей.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Штаты и Израиль творят произвол на Ближнем Востоке. Они грубо нарушили нормы международного права.