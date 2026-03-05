Иран установил личности виновных в ударе по школе для девочек в Минабе

Иран установил личности виновных в ударе по школе в Минабе. Об этом сообщило агентство Fars .

«Удалось полностью установить исполнителей», — говорится в публикации.

В частности, стали известны личности пилотов, а так же авиабазы, с которых военные истребители совершали вылеты. Агентство не раскрыло гражданство летчиков.

Иранские власти заявили о готовности «к жесткому и решительному ответу на преступление».

США и Израиль 28 февраля атаковали Иран. Под обстрел попала школа для девочек «Шаджаре Тайебе». По словам министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи под ударами погибли более 170 школьницы. Кроме того, жертвами обстрела стали 14 педагогических работников.

Представитель МИД России Мария Захарова перевела молчание мировых СМИ о гибели школьниц в Иране.