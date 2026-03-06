Американские следователи предполагают, что удар по начальной школе на юге Ирана нанесли Соединенные Штаты. Об этом сообщило агентство Reuters .

«Военные следователи считают вероятным, что ВС США несут ответственность за <…> атаку на иранскую школу для девочек, <…>, но к окончательному заключению по этому делу они еще не пришли, и расследование не завершено», — написали журналисты.

Источники агентства не исключили, что появятся новые доказательства, которые опровергнут участие США в произошедшем.

Газета The New York Times сообщила, что атака на школу могла быть частью операции американских ВВС против базы ВМС КСИР, находящейся неподалеку. Издание сослалось на анализ, проведенный с использованием спутниковых снимков.

Президент США Дональд Трамп объявил о своем намерении сменить власть в Иране. Он также отметил, что у него есть несколько кандидатов на роль «хорошего лидера». В операции против Исламской республики Штаты не планируют придерживаться правил политкорректности.