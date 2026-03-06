Вышли на самих себя: американские следовали заподозрили США в ударе по иранской школе
Reuters: по школе в Иране могли ударить США
Американские следователи предполагают, что удар по начальной школе на юге Ирана нанесли Соединенные Штаты. Об этом сообщило агентство Reuters.
«Военные следователи считают вероятным, что ВС США несут ответственность за <…> атаку на иранскую школу для девочек, <…>, но к окончательному заключению по этому делу они еще не пришли, и расследование не завершено», — написали журналисты.
Источники агентства не исключили, что появятся новые доказательства, которые опровергнут участие США в произошедшем.
Газета The New York Times сообщила, что атака на школу могла быть частью операции американских ВВС против базы ВМС КСИР, находящейся неподалеку. Издание сослалось на анализ, проведенный с использованием спутниковых снимков.
Президент США Дональд Трамп объявил о своем намерении сменить власть в Иране. Он также отметил, что у него есть несколько кандидатов на роль «хорошего лидера». В операции против Исламской республики Штаты не планируют придерживаться правил политкорректности.