США отразили атаку хуситов в Красном море | 360°

Мир 30 апреля 2024, 08:41 США отразили атаку хуситов в Красном море CENTCOM: армия США уничтожила беспилотник хуситов в Красном море Mass Communication Specialist 1s/Keystone Press Agency / Global Look Press

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Соединенные Штаты поразили беспилотник хуситов, направлявшийся к американским кораблям USS Philippine Sea и USS Laboon в Красном море. Об этом сообщило Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) в соцсети Х.

«Силы CENTCOM успешно атаковали и уничтожили один запущенный хуситами беспилотный летательный аппарат, направлявшийся к USS Philippine Sea и USS Laboon в Красном море», — передали в командовании.

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До этого представители правящего на севере Йемена движения «Ансар Алла» заявили, что атаковали два эсминца американских ВВС и балкер Cyclades в Красном море. Также стало известно об атаке на британское военное судно рядом с Йеменом, власти занялись расследованием происшествия.

Американские военные отражают атаки хуситов. Накануне США заявили о пяти сбитых над Красным морем беспилотниках.