США отразили атаку хуситов в Красном море | 360°

30 апреля 2024, 08:41
США отразили атаку хуситов в Красном море
CENTCOM: армия США уничтожила беспилотник хуситов в Красном море
Соединенные Штаты поразили беспилотник хуситов, направлявшийся к американским кораблям USS Philippine Sea и USS Laboon в Красном море. Об этом сообщило Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) в соцсети Х.
«Силы CENTCOM успешно атаковали и уничтожили один запущенный хуситами беспилотный летательный аппарат, направлявшийся к USS Philippine Sea и USS Laboon в Красном море», — передали в командовании.
Реклама
До этого представители правящего на севере Йемена движения «Ансар Алла» заявили, что атаковали два эсминца американских ВВС и балкер Cyclades в Красном море. Также стало известно об атаке на британское военное судно рядом с Йеменом, власти занялись расследованием происшествия.
Американские военные отражают атаки хуситов. Накануне США заявили о пяти сбитых над Красным морем беспилотниках.
США
Беспилотники
Военные
Корабли
Соцсети
Йемен
Реклама
Реклама