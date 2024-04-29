Британское судно атаковали вблизи Йемена | 360°

Мир 29 апреля 2024, 14:29 Британское судно атаковали вблизи Йемена ВМС Британии заявили об атаке на судно вблизи порта Моха в Йемене PPI/Keystone Press Agency / Global Look Press

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Британские военно-морские силы получили данные об атаке на судно в Йемене. Об этом сообщило управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при ВМС в соцсети X.

«UKMTO получило сообщение об инциденте в 54 морских милях к северо-западу от Мохи, Йемен», — говорится в заявлении.

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Уточняется, что британские власти расследуют происшествие.

Ранее Центральное командование ВС США отчиталось о пяти «представлявших угрозу» беспилотниках, сбитых над Красным морем в ночь на 28 апреля. Операция прошла успешно.

Перед этим, 27 апреля, американский беспилотник MQ-9 Reaper разбился в море у берега Йемена — предположительно, его сбили хуситы. По факту происшествия также ведется расследование.

Ранее, 24 апреля, США информировали об атаке «Ансар Алла» на американские военные корабли и торговые суда в Аденском заливе. Позже стало известно, что военные Соединенных Штатов отразили еще две совершенные с беспилотников атаки хуситов.