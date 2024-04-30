Хуситы ударили по двум американским эсминцам в Красном море | 360°

Мир 30 апреля 2024, 02:14 Хуситы ударили по двум американским эсминцам в Красном море Reuters: хуситы атаковали два эсминца США и балкер в Красном море Freepik

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Представители правящего на севере Йемена движения «Ансар Алла» заявили, что атаковали два эсминца американских ВВС и балкер Cyclades в Красном море. Помимо этого, они ударили по контейнеровозу MSC Orion в Индийском океане, передало агентство Reuters.

«Йеменские хуситы атаковали два эсминца США и судно Cyclades в Красном море, а также MSC Orion в Индийском океане», — сказано в публикации.

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Ранее стало известно об атаке на британское военное судно рядом с Йеменом. Власти занялись расследованием происшествия. Также Центральное командование ВС США отчиталось о пяти «представлявших угрозу» дронах, которые сбили над Красным морем ночью 28 апреля.

Перед этим, 24 апреля, в США сообщили об ударе шиитов «Ансар Алла» в Аденском заливе по военным кораблям и торговым судам Штатов. Информации о повреждениях не было. Одну запущенную хуситами противокорабельную баллистическую ракету смогли поразить.