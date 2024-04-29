США заявили о пяти сбитых над Красным морем беспилотниках | 360°

Мир 29 апреля 2024, 08:55 США заявили о пяти сбитых над Красным морем беспилотниках CENTCOM: военные США сбили пять беспилотников над Красным морем Rizek Abdeljawad/XinHua / Global Look Press

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Американские военные в ночь на 28 апреля сбили над Красным морем пять беспилотников. Об этом отчиталось Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) в соцсети Х.

Уточняется, что это произошло между 01:48 и 02:27 (время совпадает с московским). Командование ВС США указало на то, что беспилотники представляли «непосредственную угрозу» для страны и торговых судов.

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«Силы CENTCOM успешно сбили пять БПЛА над Красным морем», — говорится в заявлении.

Ранее, 27 апреля, стало известно о крушении американского беспилотника MQ-9 Reaper в Красном море у берега Йемена. По данным СМИ, его могли сбить хуситы. Началось расследование по факту случившегося.

Перед этим, 24 апреля, американская сторона сообщила об атаке шиитов «Ансар Алла» в Аденском заливе по военным кораблям и торговым судам США. Данных о повреждениях не было. Одну запущенную хуситами противокорабельную баллистическую ракету удалось поразить.