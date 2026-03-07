США опубликовали устрашающий ролик с бомбардировщиком B-52

На фоне угроз американского президента Дональда Трампа в адрес США Центральное командование армии страны (CENTCOM) опубликовало ролик. На видео показали взлетающие под тревожную музыку бомбардировщики.

«Когда дело касается бомбардировщика B-52, это всегда несправедливо», — отметили в сообщении.

CENTCOM также привело слова главы Пентагона Пита Хегсета о том, что операция против Ирана не задумывалась как честная битва.

Ранее британская пресса сообщила, что Трамп всерьез задумался о начале небольшой наземной операции в Иране. Белый дом планирует перебросить в Исламскую Республику американский контингент для выполнения конкретных стратегических целей.

Идею о крупномасштабном вторжении Трамп не рассматривает, так как собирается продолжить бить по иранским целям с воздуха. Президент заявил, что сегодня США поразят объекты и группы, которые ранее не рассматривались в качестве целей.