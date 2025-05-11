США одобрили передачу Германией 225 ракет на Украину

Власти США одобрили передачу Германией 100 ракет для системы противовоздушной обороны Patriot для Украины. Об этом сообщила газета The New York Times.

«Соединенные Штаты одобрили передачу Германией 125 дальнобойных артиллерийских ракет и 100 ракет ПВО Patriot», — отметили в материале.

Авторы статьи напомнили, вооружение произвели на территории США и его нельзя экспортировать без их согласия, даже если оно принадлежит другой стране.

По данным газеты, европейские союзники не справляются с поставками необходимых ВСУ средств. Особенно это стало заметно после заявлений президента США Дональда Трампа о том, что Западу нужно «взять на себя большую часть нагрузки» по обеспечению безопасности Украины.

Также Трамп призвал Украину и Россию достичь 30-дневного перемирия как можно скорее. Президент РФ Владимир Путин, в свою очередь, предложил провести прямые переговоры 15 мая в Стамбуле, причем без всяких предварительных условий. До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что во время предложенного США перемирия необходимо остановить поставки оружия на Украину, сообщило радио Sputnik.