США объявили дату морской блокады Ирана

Американские войска остановят морской трафик через все порты Ирана. Операция начнется 13 апреля, объявило Центральное командование ВС США (CENTCOM) в соцсети X .

«Силы Центрального командования США (CENTCOM) начнут реализацию блокады всего морского трафика, входящего и выходящего из иранских портов, 13 апреля в 10:00 по восточному времени (17:00 по московскому времени) в соответствии с прокламацией президента», — объявил американские военные.

Под ограничения попадут суда, чей маршрут пролегает в том числе через иранские порты в Персидском и Оманском заливах. Американские войска не станут останавливать судоходство через Ормузский пролив в остальных направлениях.

Ранее президент США Дональд Трамп угрожал Ирану морской блокадой за нежелание отказаться от ядерных амбиций после того, как переговоры в Исламабаде не принесли желаемого результата. Власти Великобритании отказались участвовать в операции.