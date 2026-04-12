Трамп анонсировал блокаду Ормузского пролива

Трамп заявил о блокаде Ормузского пролива после переговоров с Ираном

США и Иран в Исламабаде договорились по большинству вопросов, кроме ядерного. Об этом сообщил глава Белого дома Дональд Трамп в соцсети Truth Social , пообещав, что американские военные начнут блокировать Ормузский пролив.

«Иран не желает отказываться от своих ядерных амбиций! Во многих отношениях согласованные пункты лучше, чем продолжение наших военных операций до их завершения, но все эти пункты не имеют значения по сравнению с тем, чтобы позволить ядерной энергетике находиться в руках таких непостоянных, сложных, непредсказуемых людей», — написал Трамп.

По его словам, переговоры длились около 20 часов — с раннего утра до ночи.

Американский лидер также объявил, что с сегодняшнего дня Военно-морской флот США начинает блокаду любых судов, пытающихся войти в Ормузский пролив или покинуть его. Он поручил искать и задерживать каждое судно, которое заплатило пошлину Ирану.

«Никто из тех, кто платит незаконные пошлины, не получит безопасного прохода в открытом море», — заявил Трамп.

Ранее политик уже намекал, что может принять решение о блокаде.