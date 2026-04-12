Британия не поддержала блокаду Ормузского пролива

Великобритания отказалась участвовать в блокаде Ормузского пролива и будет отстаивать право на свободное судоходство на этом маршруте. Об этом сообщил телеканал Sky News со ссылкой на представителя британского правительства.

Собеседник канала подчеркнул, что страна сохранит прежнюю позицию по морским перевозкам в регионе и будет поддерживать открытый статус пролива. Он связал это с экономической стабильностью и контролем расходов внутри страны.

«Мы продолжаем поддерживать свободу судоходства и открытие Ормузского пролива, что крайне необходимо для поддержания мировой экономики и снижения стоимости жизни в стране», — сказал собеседник телеканала.

Он добавил, что Лондон работает вместе с Парижем и другими партнерами над формированием коалиции для защиты свободного судоходства.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что американский флот при поддержке союзников собирается ввести полную морскую блокаду Ирана. По его словам, Великобритания и еще ряд стран НАТО должны отправить минные тральщики для разминирования Ормузского пролива.