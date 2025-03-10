Обещают прекратить огонь. Стало известно, как Украина хочет убедить США вернуть поддержку

Украина предложит США сделку о прекращении огня в обмен на возобновление помощи

Украинская делегация планирует убедить США вновь начать поставки оружия и разведывательной информации во время переговоров в Саудовской Аравии. В обмен Украина готова предложить частичное прекращение огня, сообщили источники газеты Financial Time ( FT ).

По данным издания, официальные лица Украины намерены заверить американскую делегацию в том, что украинский лидер Владимир Зеленский заинтересован в скорейшем завершении конфликта с Россией.

Украина уже подготовила предложение, которое предполагает временное прекращение атак дальнего действия беспилотниками и ракетами, а также боевых действий в Черном море. Украинские власти рассчитывают, что это убедит США отменить решение о заморозке военных поставок и обмена разведданными.

Financial Times напомнила, что на прошлой неделе Зеленский заявил европейским лидерам о намерении подписать с США рамочное соглашение, открывающее путь к переговорам о минеральных ресурсах и гарантиях безопасности.

Будущее соглашение, по данным FT, должно включать прекращение ударов по энергетическим объектам и гражданской инфраструктуре, а также обмен пленными.

Кроме того, европейские дипломаты сообщили изданию, что Украина по-прежнему рассчитывает на участие Штатов в контроле выполнения договоренностей. Речь идет, в частности, о возможном использовании американских спутников и разведывательной техники для наблюдения за соблюдением режима прекращения огня.

Президент США Дональд Трамп после жесткой перепалки с Зеленским в Овальном кабинете все еще ждет возвращения украинского лидера в Белый дом для подписания сделки по ресурсам. Политик рассказал об этом в беседе с Fox News и добавил, что по-прежнему не чувствует благодарности Зеленского за оказанную американской стороной поддержку.

На вопрос журналиста телеканала о том, поддерживает ли президент США Россию, Трамп ответил: «никто не вел себя более жестко по отношению к России, чем Дональд Трамп». При этом американский президент также добавил, что «хорошо ладит» с российским президентом Владимиром Путиным.