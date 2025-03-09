Президенту США Дональду Трампу нужны хорошие отношения с Россией, поэтому он стремится к мирному урегулированию украинского конфликта. Об этом на своем YouTube-канале рассказал полковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.

«Трамп сфокусирован на завершении конфликта. Но он также смотрит и в будущее, ему важно установить хорошие отношения между двумя сверхдержавами: Россией и США», — отметил Дэвис.

Военный добавил, что Трамп подает сигналы Украине, что без поддержки Вашингтона ВСУ обречены на поражение. Американский президент понимает, что баланс сил на стороне России, и для Штатов нет никакой выгоды поддерживать Украину. Это только приведет к эскалации и спровоцирует начало третьей мировой войны.

Американский миллиардер Дэвид Сакс признал, что США не стоило вмешиваться в конфликт на Украине. Военно-промышленный комплекс извлекал выгоду, семья экс-президента Джо Байдена занималась махинациями, а в USAID брали взятки, отметил Сакс.