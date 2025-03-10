Трамп заявил, что США «уже почти» возобновили передачу разведданных на Украину

Трамп: США почти отменили приостановку передачи разведданных Украине

Chris Kleponis — CNP/Consolidated News Photos
Фото: Chris Kleponis — CNP/Consolidated News Photos/www.globallookpress.com

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что власти почти сняли запрет на передачу разведданных Украине. Об этом сообщило агентство Reuters.

«Трамп сказал журналистам, что Соединенные Штаты „уже почти“ отменили приостановку передачи разведывательных данных Украине», — написали авторы статьи, уточнив при этом, что американский лидер ожидает хороших результатов от встречи с украинской делегацией, которая пройдет в Саудовской Аравии.

Ранее директор ЦРУ Джон Рэтклифф подтвердил приостановку обмена разведданными с Украиной. Таким образом спецслужба хочет «призвать всех к ответственности за установление мира».

Также приостановку доступа Украины к коммерческим спутниковым снимкам подтвердило Национальное агентство геопространственной разведки (NGA) США.

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