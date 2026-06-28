США нанесли удары по иранским целям в районе Ормузского пролива
США наносят удары по иранским целям в Ормузском проливе. Об этом в соцсети Х написал журналист Axios Барак Равид.
«Военные США наносят удары по иранским целям в районе Ормузского пролива в ответ на утреннее нападение Ирана на коммерческий танкер», — сообщил Равид.
Иранское телевидение IRIB сообщило, что взрывы слышны в районе города Сирик. Несколько снарядов попали в телекоммуникационную башню.
Под удар американской авиации попали складские комплексы, где иранские военные хранили ракетное оружие и беспилотные летательные аппараты. В руководстве США заявили, что неспровоцированная агрессия Ирана против гражданских сухогрузов является грубым нарушением действующего соглашения о прекращении огня.
Новый этап консультаций между Ираном и США запланирован на 29 или 30 июня. Технические группы разделили по темам.