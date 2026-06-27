США нанесли удары по Ирану
США нанесли авиаудары по военным объектам Ирана в районе Ормузского пролива
Вооруженные силы США нанесли серию ударов по военным объектам на территории Ирана после того, как Тегеран атаковал торговое судно в Ормузском проливе. Об этом сообщили представители Центрального командования американской армии (CENTCOM).
Под удар американской авиации попали складские комплексы, где иранские военные хранили ракетное оружие и беспилотные летательные аппараты.
В американском командовании заявили, что неспровоцированная агрессия Ирана против гражданских сухогрузов является прямым и грубым нарушением действующего соглашения о прекращении огня.
Обострение ситуации в регионе произошло днем ранее. Иранская сторона задействовала как минимум четыре ударных дрона-камикадзе для нападения на коммерческие суда в стратегически важном проливе.
После этого Трамп в беседе с прессой назвал действия Тегерана «глупым» нарушением договоренностей.
Ранее президент США говорил о возможности восстановить блокаду Ирана при необходимости.