США нанесли удары по Ирану

США нанесли авиаудары по военным объектам Ирана в районе Ормузского пролива

Вооруженные силы США нанесли серию ударов по военным объектам на территории Ирана после того, как Тегеран атаковал торговое судно в Ормузском проливе. Об этом сообщили представители Центрального командования американской армии ( CENTCOM ).

Под удар американской авиации попали складские комплексы, где иранские военные хранили ракетное оружие и беспилотные летательные аппараты.

В американском командовании заявили, что неспровоцированная агрессия Ирана против гражданских сухогрузов является прямым и грубым нарушением действующего соглашения о прекращении огня.

Обострение ситуации в регионе произошло днем ранее. Иранская сторона задействовала как минимум четыре ударных дрона-камикадзе для нападения на коммерческие суда в стратегически важном проливе.

После этого Трамп в беседе с прессой назвал действия Тегерана «глупым» нарушением договоренностей.

Ранее президент США говорил о возможности восстановить блокаду Ирана при необходимости.