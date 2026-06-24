Рубио рассказал, когда продолжатся технические переговоры США и Ирана

Переговоры технических групп между США и Ираном продолжатся в начале следующей недели, заявил госсекретарь Марко Рубио заявил. Об этом сообщило РИА «Новости» .

По его словам, новый этап консультаций начнется 29 или 30 июня, вероятно, в Швейцарии. Среди переговорщиков с американской стороны будут сотрудники госдепартамента, министерства энергетики и других ведомств. Они разделены на группы по различным темам.

Госсекретарь участвовать в консультациях не планирует.

Первый раунд переговоров между странами прошел в швейцарском Бюргенштоке 21–22 июня при посредничестве Катара и Пакистана. Стороны договорились о создании рабочих групп и открытии судоходства в Ормузском проливе.