США начали снижать контроль за соблюдением санкций против России

Соединенные Штаты Америки снизили свою активность в совместных группах, которые следят за соблюдением санкционного режима в отношении России и препятствуют попыткам его обхода. Об этом сообщило агентство Bloomberg .

В последнее время США практически не участвуют в работе групп, которые следят за соблюдением ценового потолка на российскую нефть, установленного странами G7, и контролируют поставки комплектующих и оборудования, которые могут быть использованы для производства оружия.

По словам европейских чиновников, они пока не понимают, является ли сокращение американского участия результатом политического решения или же оно связано с нехваткой времени и квалифицированных кадров.

Вопрос о введении новых санкций против России, вероятно, будет рассмотрен на встрече сторон, запланированной на 23 марта. Об этом сообщила на брифинге представитель Белого дома Каролин Левитт.

Ранее зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что снятие западных санкций может негативно отразиться на отечественных компаниях. Политик также рассказал, что западные бренды «прощупывают почву».