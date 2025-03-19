Стали известны планы США по новым санкциям против России

Вопрос о новых санкциях в отношении России будет, вероятно, обсуждаться на встрече сторон 23 марта. Об этом сообщила представитель Белого дома Каролин Левитт на брифинге, его трансляция велась на официальном сайте ведомства.

При этом на прямой вопрос журналистов о планах Вашингтона чиновница ответила уклончиво, отказавшись давать объяснения.

Американский министр финансов Скотт Бессент ранее говорил, что санкционный режим, действующий в отношении России, может быть пересмотрен. Однако конкретных деталей о возможных изменениях он также не раскрывал.

Главы России и США 18 марта провели телефонный разговор, за которым следила почти вся мировая пресса.

Стороны условились продолжить контакты на уровне делегаций. Встреча таких групп запланирована на 23 марта. Она пройдет в Джидде в Саудовской Аравии.

Американскую делегацию на переговорах возглавят госсекретарь Марко Рубио и советник президента по нацбезопасности Майк Уолтц.