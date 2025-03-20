Медведев со словами «черт с ними» объяснил, чем России может навредить отмена всех санкций

Медведев: не все иностранные бренды вернутся в Россию, но черт с ними

На сегодняшний день никто из ушедших иностранных брендов пока официально не обращался насчет возвращения в Россию, заявил ТАСС зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Пока, по его словам, они лишь «прощупывают почву».

Также Медведев не исключил, что некоторые западные компании вовсе не вернутся в Россию, но жалеть об этом точно не стоит.

«Черт с ними», — подчеркнул собеседник агентства.

В этой связи он напомнил, что отечественные компании отреагировали на уход иностранных брендов очень быстро и заняли свободные ниши, начали усиленно развиваться: пявились новые компетенции, новые производства и даже целые отрасли, которые выросли на санкциях.

«Просто молодцы. Они честно завоевали свое место под солнцем, и они наши, российские», — похвалил Медведев.

С учетом этого, продолжил зампред СБ, в ряде случаев снятие западных санкций, скорее, не пойдет на пользу бизнесу.