«Нечего стесняться». Медведев призвал тщательно подготовиться к снятию санкций

Медведев: кабмину надо подумать о защитных мерах для бизнеса при отмене санкций

Снятие западных санкций может негативно отразиться на отечественных компаниях. Об этом ТАСС заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

Он призвал подготовиться к снятию ограничений и защитить российский бизнес, в том числе ввести меры по отдельным позициям. В качестве примера он привел действия президента США Дональда Трампа.

«Об этом нужно думать коллегам из правительства, включая введение защитных мер по отдельным позициям. Нечего стесняться. Вот Трамп же не стесняется», — добавил Медведев.

Политик рассказал, что западные бренды «прощупывают почву» и пока официально не обращаются к российской стороне с предложением вернуться.

Он также похвалил российский бизнес за то, что предприниматели «завоевали свое место под солнцем». Ниши многих зарубежных компаний уже заняли отечественные. По словам Медведева, благодаря санкциям в стране появились новые производства и даже целые отрасли.