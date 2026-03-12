США начали лучше понимать неэффективность санкций против России

Многие страны, в том числе США, начинают лучше понимать деструктивный характер и неэффективность санкций против России. Об этом в телеграм-канале сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

«Многие страны, в первую очередь США, начинают лучше понимать неэффективность и деструктивный характер санкций против России», — написал он.

Днем ранее Дмитриев посетил Флориду и провел встречу с представителями администрации президента США Дональда Трампа. Стороны обсудили урегулирование кризиса на Украине, а также ситуацию на международном энергетическом рынке.

В конце февраля Трамп заявил, что хотел бы отменить санкции против России при условии урегулирования украинского конфликта, а также расширить торгово-экономические связи двух стран. Перед этим глава Белого дома продлил ограничения против России еще на один год.