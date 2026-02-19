Наш друг? Трамп продлил санкции против России

США продлили действие антироссийских санкций на один год

Президент США Дональд Трамп продлил на один год действие санкций против России, рестрикции вводились из-за ситуации на Украине. Соответствующий указ американские власти опубликовали на официальном сайте Федерального реестра.

Документ продлевает режим «национальной чрезвычайной ситуации», который является правовой основой для введения и сохранения ограничительных мер. Это решение касается как санкций, введенных еще в 2014 году, так и более поздних пакетов, принятых после 2022 года.

Продление носит ежегодный характер: согласно американскому законодательству, если президент не подписывает такой указ в течение 90 дней до годовщины введения санкций, они автоматически аннулируются.

Фактически, Трамп продлил не санкции по отдельности, а сам правовой режим, который все их удерживает.

При этом только 18 февраля стало известно, что американские юристы изучили сценарий возможного снятия санкций с России. Пресса предполагала, что такие шаги администрация Трампа предпринимала в контексте вероятной «сделки века» с Москвой.