Россия и США обсудили кризис на энергетических рынках

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев во время рабочего визит в США поучаствовал в обсуждении кризиса на мировых энергетических рынках. Об этом спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами написал в телеграм-канале .

«Обсудили как перспективные проекты, способные содействовать восстановлению российско-американских отношений, так и текущую кризисную ситуацию на мировых энергетических рынках», — рассказал глава РФПИ.

Дмитриев посетил США по поручению президента Владимира Путина. Там он провел встречу руководителей рабочей группы по экономическому взаимодействию.

Спецпосланник Путина прибыл во Флориду накануне. Там прошли очередные консультации по урегулированию на Украине.