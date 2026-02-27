Трамп признался в желании отменить санкции против России

Трамп выступил за постепенную отмену санкций против России при сделке по Украине

Президент США Дональд Трамп признался, что хотел бы отменить антироссийские санкции при урегулировании украинского конфликта. Об этом сообщил ТАСС .

Американский лидер заявил об этом журналистам на Южной лужайке Белого дома перед рабочей поездкой в штат Техас. Так он ответил на вопрос, стремится ли он расширить торгово-экономические связи России и США, а также отменить рестрикции.

«Я бы очень хотел обеспечить постепенную отмену санкций», — сказал он.

Трамп добавил, что желал бы скорейшего завершения украинского конфликта, о чем уже говорил с президентом России Владимиром Путиным. При этом не пояснил, когда именно обсудил этот вопрос с российским лидером.

Ранее на Западе сообщили, что речь Трампа перед конгрессом могла президента Владимира Зеленского знатно поволноваться, ведь в ней Украине уделили не больше 20 секунд.