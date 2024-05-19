США испугались шпионажа от китайских ремонтных судов | 360°

Мир 19 мая 2024, 18:42 США испугались шпионажа от китайских ремонтных судов WSJ: США боятся, что подводные кабели уязвимы для шпионажа от китайских судов Pxhere

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США переживают, что подводные оптоволоконные кабели уязвимы для якобы шпионажа со стороны китайских ремонтных судов. Об этом сообщило издание Wall Street Journal.

«Подводные кабели, по которым передается интернет-трафик через Тихий океан, могут быть уязвимы для манипуляций со стороны китайских ремонтных судов», — сделали необычное предупреждение для телекоммуникационных компаний американские чиновники.

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Китайская компания SB Submarine Systems, помогающая ремонтировать международные кабели, скрывает местонахождение своих судов от служб радио- и спутникового слежения. Такое заявление сделали чиновники Госдепартамента. Они не могут найти этому объяснения.

Ранее США испугались фантомной скорости судостроения в Китае. Новые корабли очень похожи на шведские корветы Visby, их создали из плоских поверхностей, которые снижают заметность аппарата на радарах.

Беспокойство Запада вызывает и развитие российско-китайских отношений. Однако самая серьезная проблема для Штатов — раскол внутри американского общества, считает адмирал военно-морских сил в отставке Джеймс Ставридис.