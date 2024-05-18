Власти США выразили беспокойство из-за отношений России и Китая | 360°

Мир 18 мая 2024, 02:48 Власти США выразили беспокойство из-за отношений России и Китая Кибри: США обеспокоены развитием отношений между Россией и Китаем РИА «Новости»

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Развитие отношений между Россией и Китаем вызывает беспокойство американских властей. В этом на брифинге для прессы признался координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

Американский чиновник прокомментировал визит президента России Владимира Путина в Китай.

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«Я бы не сказал, что нас не беспокоят эти отношения и то, как они развиваются», — сказал он журналистам.

По словам Кирби, власти США будут внимательно следить за развитием отношений между Россией и КНР.

На этой неделе президент России Владимир Путин посетил Китай в рамках государственного визита. Это стало первой зарубежной поездкой российского лидера после инаугурации. В четверг, 16 мая, состоялись переговоры Путина с его китайским коллегой Си Цзиньпином. В результате переговоров стороны подписали совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.

Ранее издание Newsweek написало, что США заставят Китай выбирать между хорошими отношениями с Западом и партнерством с Россией.