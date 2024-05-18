«Беспокоит больше всего». Раскол общества стал самой серьезной угрозой для США | 360°

Мир 18 мая 2024, 19:40 «Беспокоит больше всего». Раскол общества стал самой серьезной угрозой для США Адмирал Ставридис назвал раскол общества большей угрозой для США, чем Россия Pxhere

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США столкнулись с серьезным расколом в обществе. Это самая серьезная проблема для Штатов, заявил адмирал военно-морских сил в отставке Джеймс Ставридис в интервью Bloomberg.

«Что меня беспокоит больше всего? Ответ может вас удивить: это раскол внутри американского общества», — подчеркнул он.

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Разногласия — большая угроза, чем Россия, Китай или Иран. Недопонимая в стране возникают по поводу политики национальной безопасности, в том числе из-за помощи Украине.

Беспокойство на Западе вызывает развитие российско-китайских отношений. Совместные заявления российского лидера Владимира Путина и китайского председателя Си Цзиньпина зарубежные журналисты назвали пощечиной для США. Появилось даже предположение, что Штаты заставят Китай выбирать между хорошими отношениями с Западом и партнерством с Россией.