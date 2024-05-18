«Огромные проблемы». США испугались фантомной скорости судостроения в Китае | 360°

Мир 18 мая 2024, 23:50 «Огромные проблемы». США испугались фантомной скорости судостроения в Китае The War Zone: скорость судостроения в Китае несет проблемы для США Freepik

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Около берегов Китая заметили непростые военные корабли, которые на Западе приняли за секретную разработку. Об этом сообщило The War Zone.

Журналисты забили тревогу из-за угрозы флоту США, которая связана с увеличением объемов производства китайских судов. Они отметили, что скорость судостроения в Китае несет огромные проблемы для Америки.

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Новые корабли очень похожи на шведские корветы Visby. Их создали из плоских поверхностей, которые снижают заметность аппарата на радарах. Также в материале предположили, что такие судна могут заменить стандартные корабли НОАК «Тип 056».

Как заметили авторы материала РИА «Новости», ни в одной из публикаций американских СМИ нет доказательств о запуске массового производства военных кораблей Китая. Также никто не знает, относится ли замеченное судно к боевой технике. Всего в КНР заметили два новых судна. На основании этого журналисты из США забили тревогу, требуя от властей усиления собственных сил ВМФ.

Ранее Китай обвинил США во вторжении в свои территориальные воды. Как сообщило командование Вооруженных сил КНР, эсминец Америки с ракетами USS Hopper незаконно вошел в китайские территориальные воды.