США и Украина проведут еще один раунд переговоров

The Guardian: США и Украина проведут встречу после контактов Белого дома с РФ

США и Украина намерены провести еще один раунд переговоров после переговоров американской стороны с Россией. Об этом сообщила газета The Guardian .

По информации источника, стороны продолжат обсуждение прекращения ударов по гражданской инфраструктуре, энергетике и кораблям в Черном море.

Ранее 24 марта в Эр-Рияде стартовали переговоры между российской и американской делегациями. Встреча проходит в здании отеля Ritz-Carlton в закрытом формате.

Российскую делегацию в рамках рабочей встречи представляют советник директора ФСБ Сергей Беседа и глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что дипломатов подбирал лично глава государства Владимир Путин.

Экспертная группа от Соединенных Штатов состоит из высокопоставленного сотрудника Госдепартамента Майкла Антона и старшего директора Совета национальной безопасности Белого дома Эндрю Пика.