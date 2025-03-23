Карасин сообщил о прибытии российской делегации в Эр-Риад

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, один из руководителей российской делегации, сообщил о прибытии в Эр-Рияд. Его процитировало РИА «Новости» .

По словам переговорщика, встреча с американской стороной начнется в понедельник утром. Второй член экспертной группы — советник директора ФСБ Сергей Беседа.

Делегация США в воскресенье провела переговоры с представителями Украины. Стороны планировали обсудить предложения по защите энергетических объектов и критической инфрастуктуры.

В состав украинской делегации входят эксперты в области энергетики и представители военных кругов. Представители Украины заявили, что не собираются встречаться с российской экспертной группой.