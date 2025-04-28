США и Украина могут на этой неделе подписать соглашение о минеральных ресурсах

FT: США и Украина могут до конца недели подписать рамочное соглашение о недрах

США и Украина могут подписать рамочное соглашение о минеральных ресурсах и крупных энергетических активах страны на этой неделе. Об этом сообщила газета Financial Times .

США и Украина планируют подписать рамочное соглашение о минеральных ресурсах и крупных энергетических активах страны на этой неделе. Об этом сообщила газета Financial Times.

Украинский премьер Денис Шмыгаль после встречи с министром финансов США Скоттом Бессентом заявил, что Киев и Вашингтон договорились: американская финансовая помощь, предоставленная ранее, не будет считаться долговым обязательством в соглашении о недрах.

«США и Украина близки к подписанию рамочного соглашения о минеральных ресурсах уже на этой неделе, после того как Киев обеспечил значительную уступку от администрации Трампа о том, что предыдущая военная помощь учитываться не будет», — отметили журналисты.

Как сообщают украинские государственные служащие, в рамках соглашения, которое разрабатывают Украина и Соединенные Штаты, рассматриваются все виды полезных ископаемых, включая нефть и газ, а также крупные энергетические объекты, расположенные на территории Украины.

В конце февраля сорвалась сделка о редкоземельных металлах, когда в Вашингтон прибыл Владимир Зеленский. Трампа возмутило поведение Зеленского, он назвал его «непочтительным». Вице-президент Джей Ди Вэнс охарактеризовал украинского президента как «неблагодарного пропагандиста демократов». После возникшей перепалки Зеленского попросили покинуть территорию Белого дома.

В конце апреля Трамп встретился с Зеленским в соборе Святого Петра в Ватикане перед похоронами папы римского Франциска. На проведении переговоров настоял президент Франции Эммануэль Макрон. Трамп заявил о готовности Зеленского забыть о Крыме. Он напомнил, что Украина уступила полуостров без единого выстрела и 12 лет никто не вспоминал об этом.