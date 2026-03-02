Песков заявил, что Россия постоянно контактирует с руководством Ирана

Россия постоянно поддерживает связь с Ираном и другими сторонами конфликта на Ближнем Востоке. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, его процитировало РИА «Новости» .

«Могу сказать, что мы находимся в постоянном контакте с руководством Ирана. И обсуждаем ситуацию вокруг этой страны», — сказал пресс-секретарь российского лидера.

В субботу, 28 февраля, Израиль и США развернули полномасштабную военную кампанию против Ирана. В Тель-Авиве объяснили это тем, что у Тегерана не должно появиться ядерное оружие. Американский президент Дональд Трамп заявил о планах ликвидировать иранские ВМС и оборонные заводы, призвав население страны к смене власти. В ответ Иран нанес удары по территории Израиля и американским базам в регионе.

Ранее Центральное командование ВС США сделало заявление, что американская армия применила против Ирана новейшие тактические боеприпасы. Они способны поражать цели, находящиеся в 500 километрах от места запуска.