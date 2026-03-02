США впервые применили против Ирана новейшие ракеты PrSM

Американские военные применили против Ирана новейшие тактические боеприпасы, способные поражать цели более чем на 500 километров. Об этом сообщило Центральное командование ВС США и опубликовало кадры запуска.

Портал The War Zone написал, что это ракета Precision Strike Missile.

На фотографии, сделанной во время операции «Эпическая ярость» против Ирана — запуск боеприпаса с установки HIMARS. Уникальное хвостовое «оперение» и двухсекционный контейнер отличают эту новинку от старых ракет ATACMS.

Базовая версия PrSM поражает цели на расстоянии не менее 500 километров, что значительно превышает возможности предыдущих систем. Армия США планирует увеличить этот показатель до 650 километров, а в будущем — до одной тысячи. Для сравнения, ракеты ATACMS могут лететь на расстояние около 300 километров.

Ранее Германия захотела воевать с США и Израилем против Ирана. Как сообщило GLZRadio, немецкая сторона может оказать военную поддержку или принять непосредственное участие в конфликте.