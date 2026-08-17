США и Иран согласились на новое временное перемирие

Власти США и Иран договорились продлить 60-дневный режим прекращения огня. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya .

Журналисты обратили внимание, что предусмотренный меморандумом о взаимопонимании срок прошлого прекращения огня истекал 17 августа.

«Поступила информация о согласии сторон на продление 60-дневного перемирия», — отметил источник.

Американский лидер Дональд Трамп анонсировал, что объявит Ормузский пролив территорией США после военной операции против Ирана. Он подчеркивал, что блокада водной артерии продолжается, ни одной судно там не может пройти без разрешения США.

Ранее глава Белого дома назвал «очень хорошим» конфликт США с Ираном. Он также вспоминал Венесуэлу и указывал, что для Соединенных Штатов тот конфликт также завершился большим успехом.

Ранее в Иране объявили награду за пленных и убитых американских военных.