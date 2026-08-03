Трамп назвал конфликт США и Ирана «очень и очень хорошим»

Конфликт США и Ирана проходит «очень и очень хорошо». Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на мероприятии в Белом доме, его слова привело РИА «Новости» .

Американский лидер не стал раскрывать детали своей оценки, но отметил, что у Штатов также был конфликт с Венесуэлой, который тоже, по его мнению, завершился «очень хорошо».

Ранее Трамп заявил, что США и Иран продолжают переговорный процесс, несмотря на заявления властей Исламской Республики об обратном. Перед этим представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что Тегеран продолжает диалог по Ормузскому проливу только с Оманом, а прямых контактов в Соединенными Штатами нет.