В Иране объявили награду за пленных и убитых солдат США

Командующий армии Ирана Амир Хатами назначил награду в 30 тысяч долларов (примерно 2,5 миллиона рублей) за каждого плененного или убитого военнослужащего США. Об этом сообщила иранская гостелерадиокомпания IRIB .

«Учитывая большое количество запросов на участие в финансовом джихаде, был разработан план, согласно которому лицу, убившему или захватившему в плен американского солдата, армия Ирана вручит вознаграждение в размере 30 000 долларов США или пяти миллиардов иранских туманов», — сказал он.

Хатами добавил, что иранские женщины получат двойное вознаграждение, если смогут достичь в этом деле успеха. Кроме того, иранская армия выкупит оружие, которым будут уничтожены американские военные. Взамен люди получат новое.

Ранее в Иране высмеяли твит президента США Дональда Трампа о будущем признании Ормузского пролива американской территорией.