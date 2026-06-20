США и Иран проведут техконсультации в Швейцарии в воскресенье

Технические консультации между США и Ираном состоятся 21 июня в швейцарском Бюргенштоке. В переговорах также примут участие представители Пакистана и Катара, сообщил пакистанский МИД в соцети X .

Встреча пройдет в развитие подписанного ранее меморандума о взаимопонимании. Участники обсудят технические аспекты реализации достигнутых договоренностей. Детали повестки не раскрываются.

Посредничество Пакистана и Катара, как ожидают дипломаты, позволит сторонам более эффективно проработать практические вопросы. США и Иран продолжат диалог, чтобы снять существующие противоречия.

Ранее стороны запланировали переговоры и очное подписание меморандума на пятницу, 19 июня, но встреча не состоялась. Сегодня Тегеран вновь закрыл Ормузский пролив в ответ на агрессию Израиля против Ливана и невыполнение Вашингтоном условий сделки.