Переговоры между США и Ираном в Швейцарии отменили

Запланированные на пятницу в Швейцарии переговоры между США и Ираном отменили. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на швейцарское Министерство иностранных дел.

«Переговоры США и Ирана, которые были запланированы на пятницу в Бюргенштоке, не состоятся», — заявили в ведомстве.

До этого в Белом доме сообщили, что американский вице-президент Джей Ди Вэнс отменил свой визит в Швейцарию, где планировали подписать меморандум с Ираном. В США выразили надежду на скорейший запуск технических переговоров с иранской стороной.

Ранее иранский лидер Масуд Пезешкиан назвал подписанный с США меморандум историческим. Он сделал в соцсети Х пост об этом на английском языке.

США и Иран дистанционно подписали соглашение 18 июня. Оно предусматривает прекращение вооруженного конфликта между странами, начавшегося 28 февраля.